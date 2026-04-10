WM-Aus für Musiala? Kahn & Hamann mit knallharter Ansage

Die Diskussion um Jamal Musiala nimmt ordentlich Fahrt auf – und bekommt nun prominente Brisanz.

Nach seinem monatelangen Ausfall infolge eines Wadenbeinbruchs bei der FIFA-Klub-WM 2025 arbeitet sich der Offensivspieler des FC Bayern Schritt für Schritt zurück.

Seit Jänner steht der 23-Jährige wieder regelmäßig auf dem Platz, die ganz große Form lässt jedoch noch auf sich warten. Und genau das ruft nun zwei deutsche Legenden auf den Plan: Oliver Kahn und Didi Hamann.

Kahn rät zu drastischem Schritt

Vor allem Kahn findet deutliche Worte und spricht sogar eine Empfehlung aus, die aufhorchen lässt. "Ich würde ihm raten, auf die WM zu verzichten", sagt der ehemalige Vorstandsvorsitzende des FC Bayern München in der Sky-Sendung "Triple - der Hagedorn-Fußballtalk".

Der ehemalige Weltklasse-Torhüter sieht Musiala aktuell noch nicht bei 100 Prozent und hält eine Nominierung für das Turnier daher für verfrüht. Nach einer derart langen Verletzungspause brauche es Zeit, um wieder zur absoluten Topform zu finden.

Hamann schlägt in die gleiche Kerbe

Auch Hamann spart nicht mit Kritik – im Gegenteil.

Der TV-Experte von Sky stellt ebenfalls infrage, ob Musiala derzeit eine Verstärkung für die deutsche Nationalmannschaft wäre. Die Leistungen nach seinem Comeback seien zwar ordentlich, aber nicht auf dem Niveau, das man von ihm vor der Verletzung kannte.

"In dieser Form hilft er der Mannschaft nicht weiter", beteuerte der 52-Jährige. Eine Aussage, die angesichts von Musialas Ausnahmetalent durchaus für Diskussionen sorgt.

Zahlen solide – Erwartungen enorm

Ein Blick auf die Statistik zeigt nämlich ein differenziertes Bild.

In bislang 13 Einsätzen seit seinem Comeback kommt Musiala auf drei Tore und zwei Assists – viele davon allerdings als Joker. Keine überragenden, aber durchaus respektable Werte nach über einem halben Jahr Verletzungspause.

Vor seiner Verletzung galt der Offensivspieler als einer der formstärksten Akteure Europas und hatte zwischenzeitlich einen Marktwert von 140 Millionen Euro. Genau an diesem Maßstab wird er nun gemessen.

WM als Risiko oder Chance?

Die entscheidende Frage lautet daher: Ist eine WM-Teilnahme für Musiala zu früh oder genau die Bühne, um endgültig zurück zur Bestform zu finden?

Für Jamal Musiala selbst geht es in den kommenden Wochen jedenfalls darum, zu beweisen, dass er rechtzeitig wieder der Unterschiedsspieler sein kann, der er vor seiner schweren Verletzung war.