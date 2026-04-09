Ex-Salzburg-Stürmer im Visier von ehemaligem FAK-Coach

Im Sommer 2021 verließ Patson Daka den FC Red Bull Salzburg in Richtung Leicester City. Seit dem Abstieg in die Championship am Ende der Saison 2024/25 befinden sich die "Foxes" im freien Fall.

Aktuell steht Sensationsmeister der Saison 2015/16 in der Championship auf einem Abstiegsplatz, es droht der Absturz in die League One.

Den Weg in die dritthöchste Spielklasse wird Patson Daka wohl nicht antreten. Auch bei einem Nichtabstieg könnte es zu einem Wechsel kommen. Der Vertrag des 27-jährigen Sambiers läuft in diesem Sommer aus, demnach könnte der Ex-Salzburger den Klub ablösefrei verlassen.

Einem Bericht des türkischen Nachrichtenportals "Samsun Haber" zufolge möchte Ex-Austria-Trainer Thorsten Fink den 27-Jährigen zu Samsunspor lotsen. Die Klubführung plant eine Transferoffensive für die kommende Saison, Daka stehe auf der Kandidatenliste. Doch auch Tabellenführer Galatasaray soll sich um den Ex-Salzburger bemühen.