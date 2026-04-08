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100-Millionen-Poker um England-Star! Manchester jagt Anderson

Der Mittelfeldspieler von Nottingham Forest soll bei beiden Manchester-Klubs ganz oben auf der Liste stehen.

100-Millionen-Poker um England-Star! Manchester jagt Anderson Foto: © GETTY
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Elliot Anderson könnte im Sommer zu einem der ganz großen Namen auf dem Transfermarkt werden.

Wie "Sky Sport" berichtet, buhlen sowohl Manchester City als auch Manchester United intensiv um den 23-jährigen Mittelfeldspieler von Nottingham Forest.

Demnach sollen beide Klubs bereit sein, für den englischen Nationalspieler tief in die Tasche zu greifen. Eine Ablöse von mehr als 100 Millionen Euro steht im Raum.

Kronjuwel von Nottingham

Anderson hat sich in dieser Saison endgültig als Schlüsselspieler bei Forest etabliert und gilt mit einem Marktwert von 60 Millionen Euro als wertvollster Profi im Kader. Kein Wunder also, dass die Konkurrenz aus der Premier League längst Schlange steht.

Vor allem aus Manchester wird der Druck offenbar immer größer. Während United den zentralen Mittelfeldspieler als Wunschlösung für den Sommer sieht, soll auch City den Engländer ganz oben auf der Shortlist haben. Mehrere Berichte aus England sprechen sogar davon, dass die Citizens im Rennen aktuell leicht die Nase vorne haben.

Sollte es tatsächlich zu einem Deal kommen, könnte Anderson zu einem der teuersten Transfers des Sommers werden.

Bayern wohl nur Außenseiter

Auch der FC Bayern wurde zuletzt immer wieder mit Anderson in Verbindung gebracht. Das Profil des 23-Jährigen würde grundsätzlich gut in das Beuteschema des deutschen Rekordmeisters passen.

Allerdings deutet derzeit vieles darauf hin, dass die Münchner bei einem möglichen Wettbieten mit den englischen Schwergewichten kaum ernsthaft mitmischen werden.

Gerade wenn die Preisregion tatsächlich jenseits der 100-Millionen-Marke liegt, dürfte ein Bayern-Transfer schwer realisierbar sein.

Große Bühne bei der WM

Auch im englischen Nationalteam ist der Forest-Star unter Thomas Tuchel inzwischen voll angekommen und gilt als absoluter Stammspieler der Three Lions.

Die anstehende WM bietet dem Mittelfeldspieler jedenfalls die perfekte Plattform, um seinen Marktwert noch einmal weiter in die Höhe zu treiben.

Die 20 teuersten Transfers der Premier League

#19 - Kepa Arrizabalaga - 80 Millionen Euro
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