ℹ️ Lennart Karl fällt vorerst aus— FC Bayern München (@FCBayern) April 10, 2026
Der 18-jährige Offensivspieler hat sich einen Muskelfaserriss im hinteren rechten Oberschenkel zugezogen. Das ergab eine Untersuchung durch die medizinische Abteilung des FC Bayern.
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Gute Besserung, Lennart! 🙏 pic.twitter.com/y2fMKldOGG
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Muskelfaserriss: Bayern-Youngster fällt vorerst aus
Der Offensivmann wurde zuletzt erstmals ins DFB-Team einberufen.
Bittere Nachricht für den FC Bayern München.
Der deutsche Rekordmeister muss vorerst auf Lennart Karl verzichten. Der 18-Jährige zog sich einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zu und fällt damit für unbestimmte Zeit aus.
Der Shootingstar der Münchner absolvierte in dieser Saison bisher 35 Einsätze, wobei ihm neun Tore und sieben Vorlagen gelangen. Zuletzt wurde er auch erstmals ins DFB-Team einberufen.