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Muskelfaserriss: Bayern-Youngster fällt vorerst aus

Der Offensivmann wurde zuletzt erstmals ins DFB-Team einberufen.

Muskelfaserriss: Bayern-Youngster fällt vorerst aus Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Bittere Nachricht für den FC Bayern München.

Der deutsche Rekordmeister muss vorerst auf Lennart Karl verzichten. Der 18-Jährige zog sich einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zu und fällt damit für unbestimmte Zeit aus.

Der Shootingstar der Münchner absolvierte in dieser Saison bisher 35 Einsätze, wobei ihm neun Tore und sieben Vorlagen gelangen. Zuletzt wurde er auch erstmals ins DFB-Team einberufen.

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