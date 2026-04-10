Deutscher Krisenklub buhlt um Ex-Austrianer

Haris Tabakovic ist in dieser Saison die Lebensversicherung von Borussia Mönchengladbach.

Der ehemalige Austrianer konnte elf Tore und zwei Vorlagen in der Bundesliga beisteuern und ist damit an mehr als einem Drittel aller Gladbacher Tore beteiligt.

"Es gibt keine Gespräche"

Dennoch ist die Zukunft des Stürmers bei der Borussia zurzeit komplett offen. Denn Tabakovic ist nur von der TSG Hoffenheim ausgeliehen. Verhandlungen über eine Weiterverpflichtung sollen noch nicht geführt worden sein.

"Nein, es gibt keine Gespräche. Und wenn keine Gespräche geführt werden, muss ich mir eigentlich keine Gedanken machen. Ich habe ja noch ein Jahr Vertrag in Hoffenheim", sagt der Bosnier gegenüber der "Bild".

Gladbach, aktuell in der Tabelle nur auf Platz 13, begründet das mit der fehlenden Planungssicherheit für die kommende Saison.

Trotz Abstieg nach Wolfsburg

Da Tabakovic bei Hoffenheim jedoch auf starke Konkurrenz auf seiner Position treffen würde, schalten sich nun andere Klubs in die Verhandlungen ein. Neben einem Team aus der Ligue 1 soll sich vor allem auch der VfL Wolfsburg mit dem Angreifer beschäftigen.

Die "Wölfe", die in der Tabelle gar nur auf Platz 17 liegen und damit akut abstiegsgefährdet sind, sollen laut "Kicker" großes Interesse am ehemaligen Torschützenkönig der ADMIRAL 2. Liga zeigen.

Tabakovic stehe dabei unabhängig von der Liga, in der Wolfsburg in der kommenden Saison spielt, hoch im Kurs. In der Autostadt soll der 31-Jährige den Dänen Jonas Wind ersetzen, der Wolfsburg im Sommer höchstwahrscheinlich verlassen wird.