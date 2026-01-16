NEWS

Traum von Perez: Holt Haaland Real Madrid aus der Krise?

Real-Präsident Florentino Perez soll ein großes Transferziel für den kommenden Sommer haben.

Kommt es im kommenden Sommer zum absoluten Blockbuster-Transfer?

Immer wieder wurde Erling Haaland mit Real Madrid in Verbindung gebracht. Schon 2022, als sich der Norweger letztendlich für Manchester City entschied, waren die "Königlichen" an ihm dran.

Perez hat zwei Träume

Wie "Sky Sport Deutschland" nun berichtet, sei die Verpflichtung von Haaland neben Jürgen Klopp "der große Traum" von Präsident Florentino Perez. Geht es nach dem Klub-Boss, soll der Torgarant schon im kommenden Sommer nach Madrid kommen.

Ein Problem: Haaland verlängerte seinen Vertrag bei den "Cityzens" vor einem Jahr erst bis 2034 (!). Nichtsdestotrotz soll der Ex-Dortmunder den Plan haben, irgendwann in seiner Karriere für Real Madrid spielen zu wollen.

Lose Gespräche dafür gebe es laut "Sky" bereits zwischen Real und Haaland-Beraterin Rafaela Pimenta.

Vini Jr. müsste gehen

Klar ist: Die Verpflichtung von Haaland wäre extrem kostspielig. Wie "Sky" wissen will, müsste Real Madrid im Paket (u.a. Ablöse, Vertrag, Handgeld) rund 500 Millionen Euro für den Starstürmer locker machen.

Nicht nur deshalb wäre die Grundvoraussetzung für einen Haaland-Transfer der Verkauf von Vinicius Jr. Die "Madrilenen" bräuchten nicht nur das Geld, eine Star-Offensive bestehend aus Vini Jr., Haaland und Kylian Mbappe wäre auch nur schwer vorzustellen.

