Chelsea bricht Leihe mit Youngster ab

Facundo Buonanotte kehrt vorzeitig von seiner Leihe bei Chelsea zurück zu Brighton.

Dort wird er aber voraussichtlich noch in diesem Monat auf Leihbasis zu Leeds United wechseln.

Chelsea zahlte im Sommer 2025 kolportierte 2,3 Millionen Euro Leihgebühr für den argentinischen Offensivspieler, der nicht über sporadische Einsätze hinauskam.

In der Premier League stand er nur 45 Minuten am Feld, bewerbsübergreifend reichte es zu sieben Spielen (sechs Mal in der Startelf.).