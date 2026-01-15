NEWS
Chelsea bricht Leihe mit Youngster ab
Buonanotte kam erst im Sommer auf Leihbasis zu Chelsea. Nun ist dieses Kapitel frühzeitig beendet. Der 21-Jährige wird aber innerhalb der Premier League weiter verliehen.
Facundo Buonanotte kehrt vorzeitig von seiner Leihe bei Chelsea zurück zu Brighton.
Dort wird er aber voraussichtlich noch in diesem Monat auf Leihbasis zu Leeds United wechseln.
Chelsea zahlte im Sommer 2025 kolportierte 2,3 Millionen Euro Leihgebühr für den argentinischen Offensivspieler, der nicht über sporadische Einsätze hinauskam.
In der Premier League stand er nur 45 Minuten am Feld, bewerbsübergreifend reichte es zu sieben Spielen (sechs Mal in der Startelf.).