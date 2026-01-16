NEWS

Carrick bei United-Trainerdebüt gegen ManCity gefordert

Erling Haaland könnte den "Skyblues" fehlen, der Sturm-Star sei laut Guardiola "erschöpft".

Die Amtszeit von Michael Carrick als Interimscoach von Manchester United könnte nicht viel herausfordernder beginnen.

Der Ex-Profi trifft mit den "Red Devils" am Samstag im Old Trafford auf den seit 13 Bewerbspartien unbesiegten Stadtrivalen Manchester City. United hingegen hat nur eines seiner vergangenen sieben Matches gewonnen, wobei Aushilfstrainer Darren Fletcher die jüngsten beiden Rückschläge, darunter das FA-Cup-Aus gegen Brighton, zu verantworten hatte.

Nun ist erstmals der bis Saisonende tätige Carrick als Nachfolger von Ruben Amorim in Amt und Würden. Der Ex-Mittelfeldmann spielte von 2006 bis 2018 für Manchester United und holte in dieser Zeit unter anderem fünf Meistertitel und einen Champions-League-Pokal. Von derartigen Erfolgen ist der Klub derzeit weit entfernt - ManUnited liegt in der Tabelle nur auf Platz sieben, elf Punkte hinter City.

Bekommt Haaland eine Pause?

Das Team von Pep Guardiola überzeugte am Dienstag beim 2:0 im Semifinal-Hinspiel des Liga-Cups bei Newcastle, spielte allerdings zuletzt in der Liga dreimal unentschieden.

Goalgetter Erling Haaland führt die Premier-League-Schützenliste mit 20 Toren an, hat jedoch seit 20. Dezember des Vorjahres nicht mehr aus dem Spiel heraus getroffen. "Er ist erschöpft. Wir hoffen, dass Marmoush bald vom Afrika-Cup zurückkommt", sagte Guardiola. Der Ägypter wird es aber wohl nicht rechtzeitig schaffen, weshalb Haaland noch länger auf eine Verschnaufpause warten muss.

City liegt als Zweiter sechs Punkte hinter Spitzenreiter Arsenal, der auswärts auf Nottingham Forest trifft. Oliver Glasners Crystal Palace hofft im Auswärtsmatch gegen Sunderland auf ein Ende der seit neun Pflichtspielen andauernden Sieglosigkeit.

