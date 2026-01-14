🚨🦅 Sidiki #Cherif is on the verge of joining Crystal Palace. An agreement has been reached with the 19 y/o talented striker after @FabriceHawkins. The next step is to finalise the details with Angers.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 14, 2026
As always reported: Eintracht Frankfurt were interested, but it was never… pic.twitter.com/e5aCP8zFHu
NEWS
Bericht: Neues Stürmer-Talent für Glasners Crystal Palace
Der Franzose wurde zuletzt auch mit Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht. Nun dürfte er in die Premier League wechseln.
Angers-Youngster Sidiki Cherif steht kurz vor einem Wechsel zu Crystal Palace. Das berichten "RMC Sport" und "Sky".
Demnach hat sich der 19-Jährige mit dem Klub von Trainer Oliver Glasner auf einen Transfer geeinigt. Angers müsse dem Deal noch zustimmen, wie es heißt. Im Raum steht eine Ablösesumme in der Höhe von 25 Millionen Euro.
Eintracht Frankfurt soll ebenfalls Interesse an einer Verpflichtung gezeigt haben. Zudem hat das Stürmer-Talent nach "FT"-Informationen ein Angebot des FC Paris abgelehnt.
Der Franzose kam in der laufenden Saison zu 17 Ligue-1-Einsätzen für Angers und erzielte vier Tore.