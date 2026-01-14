Bericht: Neues Stürmer-Talent für Glasners Crystal Palace

Angers-Youngster Sidiki Cherif steht kurz vor einem Wechsel zu Crystal Palace. Das berichten "RMC Sport" und "Sky".

Demnach hat sich der 19-Jährige mit dem Klub von Trainer Oliver Glasner auf einen Transfer geeinigt. Angers müsse dem Deal noch zustimmen, wie es heißt. Im Raum steht eine Ablösesumme in der Höhe von 25 Millionen Euro.

Eintracht Frankfurt soll ebenfalls Interesse an einer Verpflichtung gezeigt haben. Zudem hat das Stürmer-Talent nach "FT"-Informationen ein Angebot des FC Paris abgelehnt.

Der Franzose kam in der laufenden Saison zu 17 Ligue-1-Einsätzen für Angers und erzielte vier Tore.