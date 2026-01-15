Ex-Real-Torhüter Santiago Cañizares hat sich zu den turbulenten vergangenen Wochen bei Real Madrid geäußert und dabei einen zentralen Fehler im Verein ausgemacht.

Im Interview mit dem „Kicker“ kritisiert Cañizares insbesondere das Verhalten von Präsident Florentino Pérez rund um die Ballon-d'Or-Gala 2024:

"Man hat sich Vinicius ausgeliefert an dem Tag 2024, als Perez entschied, keine Delegation zur Ballon-d'Or-Gala nach Paris zu schicken, weil Vinicius nicht gewonnen hat. Dass Mannschaft und Trainer ausgezeichnet wurden, war Perez egal."

"Zusammenhalt nicht wie früher"

Canizares weiter: "Die Außenwirkung war fatal, marketingtechnisch, organisatorisch war dies ein Riesenfehler. Man stellte die Interessen von Vinicius über die des Vereins, das war eine ganz schlechte Entscheidung. Seitdem ist im Verein der Zusammenhalt nicht wie früher."