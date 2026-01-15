CL-Klub will Glasners Top-Stürmer verpflichten

Der Abgang von Oliver Glasners Abwehrchef scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Verliert der österreichische Top-Trainer nun auch seinen besten Stürmer?

Mit seinen zehn Toren traf Jean-Philippe Mateta in dieser Saison häufiger als jeder andere Palace-Spieler. Doch der Vertrag des Franzosen läuft im Sommer 2027 aus. Gibt es im kommenden Halbjahr keine Lösung zwischen Mateta und Palace, droht ein ablösefreier Abgang.

Winter oder Sommer

Wie "Sky Sport Italien" berichtet, will Juventus Turin Mateta verpflichten. Cheftrainer Luciano Spalletti soll den 28-Jährigen mögen und es bevorzugen, ihn sofort nach Italien zu holen. Mateta würde als Ersatz von Dusan Vlahovic dienen, der aktuell verletzte Stürmer ist unter Spalletti nicht mehr gesetzt.

Der Stürmer soll ein langfristiges Transferziel der "Alten Dame" sein. Heißt: Selbst wenn Juve Mateta nicht im Winter verpflichten sollte, wäre ein Transfer im kommenden Sommer denkbar.

Wie hoch die Ablöse für den Ex-Mainzer wird, lässt sich zurzeit noch nicht ganz sagen. Laut "Sky Sport Italien" will Palace 30 bis 35 Millionen Euro, in englischen Medien ist die Rede von einer Forderung von 55 bis 60 Millionen Euro.