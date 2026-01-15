Simeone verlängert bei Atletico

Atletico Madrid bindet Giuliano Simeone langfristig an den Verein. Der Sohn von Atletico-Trainer Diego Simeone verlängert seinen Vertrag vorzeitig um zwei Jahre bis 2030.

Der 23-Jährige wechselte 2019 von River Plate in die Jugend der "Colchoneros". Nach zwei Leihen zu Real Saragossa und zu Deportivo Alaves hat sich der Argentinier mittlerweile als Stammspieler etabliert.

In der laufenden Saison gelangen dem Offensivmann in 27 Einsätzen drei Tore und sieben Vorlagen.