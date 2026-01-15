NEWS

Simeone verlängert bei Atletico

Der Trainer-Sohn verlängert vorzeitig um weitere zwei Jahre.

Simeone verlängert bei Atletico Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Atletico Madrid bindet Giuliano Simeone langfristig an den Verein. Der Sohn von Atletico-Trainer Diego Simeone verlängert seinen Vertrag vorzeitig um zwei Jahre bis 2030.

Der 23-Jährige wechselte 2019 von River Plate in die Jugend der "Colchoneros". Nach zwei Leihen zu Real Saragossa und zu Deportivo Alaves hat sich der Argentinier mittlerweile als Stammspieler etabliert.

In der laufenden Saison gelangen dem Offensivmann in 27 Einsätzen drei Tore und sieben Vorlagen.

Die besten Choreos 2025 im internationalen Fußball

1. FC Union Berlin
MSV Duisburg

Slideshow starten

48 Bilder

Mehr zum Thema

Ballon-d'Or als Wendepunkt? Ex-Real-Goalie kritisiert Perez

Ballon-d'Or als Wendepunkt? Ex-Real-Goalie kritisiert Perez

La Liga
Real Madrid: Hatte Alonso-Aus auch finanzielle Gründe?

Real Madrid: Hatte Alonso-Aus auch finanzielle Gründe?

La Liga
3
Heftige Medienkritik von Bellingham nach Alonso-Aus bei Real

Heftige Medienkritik von Bellingham nach Alonso-Aus bei Real

La Liga
6
Conor Gallagher verlässt Atletico und kehrt nach England zurück

Conor Gallagher verlässt Atletico und kehrt nach England zurück

Premier League
Ehemaliger LigaZwa-Kicker schoss Real Madrid aus dem Cup

Ehemaliger LigaZwa-Kicker schoss Real Madrid aus dem Cup

International
2
"Eine Tragödie" - Arbeloa nach historischer Cup-Blamage bedient

"Eine Tragödie" - Arbeloa nach historischer Cup-Blamage bedient

International
Real blamiert sich bei Arbeloa-Debüt im spanischen Cup

Real blamiert sich bei Arbeloa-Debüt im spanischen Cup

International
15
Kommentare

Kommentare

Atletico Madrid Deportivo Alaves River Plate Diego Simeone Real Saragossa Giuliano Simeone Vertrag La Liga Fußball Fußball International Spanien (Fußball) Primera Division