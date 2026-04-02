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Real-Gerüchte: 121-Millionen-Mann "mag Madrid sehr"

Schon vor einigen Wochen kamen Gerüchte auf. Diese befeuerte der Spieler kürzlich.

Real-Gerüchte: 121-Millionen-Mann "mag Madrid sehr" Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Die Gerüchteküche um Real Madrid brodelt in den vergangenen Wochen wieder.

Allen voran mit zentralen Mittelfeldspielern werden die "Königlichen" in Verbindung gebracht. Darunter neben Ballon-d'Or-Sieger Rodri oder Glasner-Schützling Adam Wharton auch Enzo Fernandez vom FC Chelsea.

Der Weltmeister wechselte im Jänner 2023 für die damalige Premier-League-Rekordsumme von 121 Millionen Euro von Benfica zu den "Blues". Doch dem Argentinier gefällt die spanische Hauptstadt ebenso. "Ich mag Madrid sehr, die Stadt ist Buenos Aires sehr ähnlich", erzählt Enzo im Livestream des Influencers Marcos Giles und betont, dass er irgendwann dort leben möchte.

Bekenntnis vermieden

Schon Mitte Mai hatte der 25-Jährige ein klares Bekenntnis zu Chelsea im Gespräch mit ESPN vermieden.

Angesprochen auf seine Zukunft mit dem Klub meinte der Spieler: "Ich weiß es nicht. Es sind noch acht Spiele übrig und der FA Cup. Dann ist da noch die Weltmeisterschaft, danach werden wir weitersehen."

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