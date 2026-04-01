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Verlängerung in München? Laimer: "Geht immer um Wertschätzung"

Die Zukunft von Konrad Laimer beim FC Bayern ist weiterhin offen. Jetzt äußert sich der Österreicher selbst dazu.

Verlängerung in München? Laimer: "Geht immer um Wertschätzung" Foto: © GETTY
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Wie geht es weiter bei Konrad Laimer und dem FC Bayern München?

Der Österreicher wechselte im Sommer 2023 von RB Leipzig zum deutschen Branchenprimus. Unter Trainer Vincent Kompany hat sich der mittlerweile 28-jährige Salzburger zu einem der besten Außenverteidiger der Welt entwickelt.

Gehaltsvorstellungen

Weil sein Vertrag im Sommer 2027 endet, möchten die Bayern gerne vorzeitig mit dem Allrounder verlängern. Aber nicht unter allen Bedingungen, wie es jüngst hieß (Alle Infos >>>).

Vor allem in puncto Gehalt liegen die beiden Parteien wohl noch auseinander. Im Rahmen der Länderspiele mit dem ÖFB-Team äußerte sich Laimer nun gegenüber "ServusTV" dazu.

"Schlussendlich geht es immer um Wertschätzung. Dass die Leistungen, die man in den letzten Jahren erbracht hat, irgendwo auch anerkannt werden."

Laimer bleibt entspannt

Der Allrounder bleibe aber "sehr entspannt. Es hat mal ein kurzes Gespräch gegeben, danach hat es wieder keines gegeben. Seitdem wird immer mehr geschrieben, als dass irgendetwas wahr ist."

Der 28-Jährige könne sich einen Verbleib in München dennoch gut vorstellen.

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