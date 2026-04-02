ÖFB-Star spricht offen über Morddrohungen

Für den VfL Wolfsburg und ÖFB-Legionär Patrick Wimmer ist es aktuell keine einfache Saison, der Klub steckt im Abstiegskampf. Die Tabelle >>>

Jetzt spricht der Nationalspieler im Podcast "Mindgames" offen über dunkle Seiten des Profigeschäfts. Im Internet ist er immer wieder Hasskommentaren ausgesetzt.

"Dann schreiben sie natürlich: Boah, ich bringe deine ganze Familie um, ich wünsche nur, dass alle sterben. Und wenn ich dich sehe, werde ich was machen. Das ist natürlich der Nachteil. Da schreibe ich natürlich nicht zurück und blockiere einfach. Sowas gehört sich einfach nicht, man wünscht keinem etwas Schlechtes. Man kann für seinen Verein alles Mögliche geben, aber das alles muss in einem Rahmen bleiben", erzählt Wimmer offen.

Hobby wurde zum Beruf

Darunter mischen sich auch harmlosere Kommentare. "Manche schrieben dann so: Deinetwegen ist mein Tippschein kaputt, du schuldest mir einen Döner. Ich schreibe dann, dass er vorbeikommen soll und wir dann Döner essen gehen", erklärt der Niederösterreicher.

Dabei schätzt er auch die schönen Seiten des Berufs: "Ich glaube, Fußballer sein ist schön und wirklich perfekt. Ich bin froh, dass ich mein Hobby zum Beruf machen kann und bin natürlich froh über das, was man verdient, weil das wirklich sehr sehr viel Geld ist."

Dennoch hält der 24-Jährige fest: "Was man investieren muss und was der Fußball auch mit dir macht, sind keine schönen Situationen – gerade wie jetzt in Wolfsburg. Es läuft nicht gut, jeder redet auf dich ein, du willst was verändern, aber es geht vielleicht nicht."