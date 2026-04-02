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Barcelona bindet Sohn von Vereinslegende

Der Sohn des ehemaligen PSG-Sportdirektors bleibt dem Klub erhalten.

Barcelona bindet Sohn von Vereinslegende Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Der FC Barcelona verlängert mit Shane Kluivert (18).

Der niederländische Youngster unterschreibt bei Barca Athletic bis 2028. Der Offensiv-Mann wechselte 2017 aus der PSG-Jugend zu den Katalanen.

Vater war Nachwuchschef

Kluivert läuft aktuell für Barcas Zweier-Mannschaft in der viertklassigen Segunda Federacion auf. Auch in der UEFA Youth League kommt er für die U19 zum Zug. 2024/25 feierte der niederländische U19-Nationalspieler mit seinem Klub den Triumph in diesem internationalen Bewerb.

Vater Patrick Kluivert arbeitete zwischen 2019 und 2021 als Leiter der Nachwuchsabteilung der Katalanen, davor war er unter anderem 2016/17 PSG-Sportdirektor.

Halbbrüder in Topligen

Der Spielervater gilt in Barcelona als Vereinslegende, spielte zwischen 1998 und 2004 für den Klub. Aktuell berät er das Nationalteam von Suriname.

Zwei von Shanes Halbbrüder konnten bereits Erfahrungen in Topligen sammeln. Justin Kluivert spielt in der Premier League für Bournemouth, Ruben Kluivert spielt für Olympique Lyon.

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