David Alabas Vertrag läuft im kommenden Sommer aus, die Zeichen beim Wiener stehen bei Real Madrid derzeit auf Abschied.

Die französische "L'Equipe" veröffentlicht jetzt nach Recherchen die Top-Gehälter der spanischen LaLiga. Alaba findet sich darin auf Platz drei. Sein Monatsgehalt wird mit 1,88 Millionen Euro beziffert.

Besser verdient kein Profi von Real-Rivale FC Barcelona. Über dem Wiener werden nur Kylian Mbappe und Vinicius Junior gelistet. Beide sollen mit 2,67 Millionen Euro etwa gleich viel verdienen.

Alaba verdient drei Mal so viel wie sein Trainer

Der erste Starspieler aus Barcelona folgt auf Rang vier, Robert Lewandowski streicht dem Bericht zufolge monatlich 1,73 Millionen Euro ein.

Auf dem geteilten fünften Rang stehen Real-Star Jude Bellingham und Atletico-Goalie Jan Oblak (1,67 Millionen Euro brutto).

Von den Trainern kommt nur einer an Alaba heran, Diego Simeones Bruttomonatsgehalt betrage bei Atletico Madrid 2,17 Millionen Euro. Barcelona-Coach Hansi Flick muss sich mit weniger als der Hälfte von Alabas Gage begnügen (910.000 Euro).

Real-Cheftrainer Alvaro Arbeloa hingegen kommt nicht einmal an ein Drittel von Alabas Gehalt (580.000 Euro).