    Offiziell: Sesko wechselt zu Manchester United

    Der Ex-Salzburger wird zum zweitteuersten Verkauf der Leipziger Klubhistorie.

    Offiziell: Sesko wechselt zu Manchester United Foto: © getty
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Nun ist das, was ohnehin nur noch ein schlecht gehütetes Geheimnis war, also offiziell: Benjamin Sesko verlässt RB Leipzig und wechselt zu Manchester United

    Dies geben beide Klubs Samstagmittag bekannt. Der Ex-Salzburger unterschreibt bei den "Red Devils" einen Vertrag bis Sommer 2030. Wie diverse internationale Medien berichten, fließt eine Ablöse von bis 85 Millionen Euro (inklusive Boni).

    Nur knapp hinter Gvardiol

    Damit avanciert Sesko zum zweitteuersten Verkauf der "Roten Bullen" in der Vereinsgeschichte - knapp hinter Josko Gvardiol, der vor zwei Jahren um 90 Millionen zu Uniteds Stadtrivale Manchester City wechselte. 

    Zudem habe sich Leipzig eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von zehn Prozent gesichert. Weiters soll es ein Testspiel zwischen beiden Klubs geben. 

