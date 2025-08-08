Suche
    Dockt ehemaliger Sturm-Star beim AC Milan an?

    Die Italiener könnten der Abnehmer von Rasmus Höjlund werden. Eine Leihe mit Kaufoption steht im Raum.

    Dockt ehemaliger Sturm-Star beim AC Milan an? Foto: © getty
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Wie geht es mit Ex-Sturm-Graz-Star Rasmus Höjlund weiter? Dem 22-Jährigen droht bei Manchester United mit Benjamin Sesko harte Konkurrenz. 

    Der Transfer des Slowenen von RB Leipzig zu den "Red Devils" ist in den Endzügen. Laut "Bild"-Zeitung ist Sesko bereits gestern Abend nach Manchester gereist, heute soll der Medizincheck erfolgen. 

    Zuletzt hieß es, Manchester United sei bereit, Höjlund zu verkaufen. 

    Als mögliche Abnehmer wurden deutsche Bundesligisten wie Bayer Leverkusen oder RB Leipzig ins Gespräch gebracht. Jetzt kommt aus Italien großes Interesse.

    Wie die "Gazzetta dello Sport" berichtet, will der AC Milan Höjlund per Leihe holen. Zudem soll eine Kaufoption ausverhandelt werden. Das Gehalt von vier Millionen Euro würden die "Rossoneri" übernehmen. 

