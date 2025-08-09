Nächste Wende: ter Stegen doch wieder Barca-Kapitän

Die leidige Causa um Barca-Schlussmann Marc-André ter Stegen ist um eine kuriose Facette reicher.

Nachdem die Katalanen ein Disziplinarverfahren gegen den 33-Jährigen eingeleitet hatten (hier nachlesen>>>), nahm man ihm im Anschluss auch noch die Kapitänsschleife weg.

Nun erfolgt die nächste Wende. Das Disziplinarverfahren wurde, wie der Klub mitteilt, zurückgezogen. Auch die Rolle als Kapitän hat der DFB-Keeper vorerst wieder.

Bericht doch noch unterschrieben

ter Stegen, der sich einer Rücken-OP unterziehen musste, weigerte sich zunächst, einen entsprechenden medizinischen Bericht zu unterschreiben, der es Barca ermöglicht, einen Großteil seines Gehalts zu sparen. Am Freitagabend unterzeichnete der Deutsche den Bericht schließlich doch noch, woraufhin die Maßnahmen gegen ihn eingestellt wurden.

Die Katalanen können nun 80 Prozent seines Gehaltsvolumens für sogenannte "Salary-Fairplay-Zwecke" nutzen und dadurch weitere Neuzugänge registrieren.

An ter Stegens sportlicher Situation dürfte sich aber nichts ändern, Barca will ihn weiter abgeben. In der Hackordnung ist er hinter dem noch nicht registrierten Neo-Stammgoalie Joan Garcia und Routinier Wojciech Szczesny nur noch die Nummer drei.