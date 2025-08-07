Sesko auf die Insel! Die Zahlen zum Mega-Transfer

In vier Jahren von LigaZwa ins Old Trafford!

Benjamin Sesko wird RB Leipzig verlassen und in die englische Premier League zu Manchester United wechseln. Das bestätigten am Donnerstagnachmittag "Sky", "Bild" und Fabrizio Romano übereinstimmend.

Der 22-jährige Slowene bringt dem deutschen Bundesligisten einen wahren Geldregen. Als Ablöse fließen 76,5 Millionen Euro an Sockelablöse inklusive weiterer 8,5 Millionen Euro an leicht zu erreichenden Boni.

Vertrag bis 2030

In Manchester wird der ehemalige Liefering und Salzburg-Stürmer wohl einen Vertrag bis Sommer 2030 erhalten. Wie hoch und ob Red Bull Salzburg eine Beteiligung für den Transfer bekommt, ist nicht übermittelt.

Bereits am heutigen Donnerstag wird Sesko nach England fliegen und im Anschluss daran seinen Medizincheck absolvieren.

Der großgewachsene Stürmer startete seine Profikarriere in der Saison 2019/20 in der ADMIRAL 2. Liga beim FC Liefering, ehe er nach zwei Saisonen den Schritt zu Red Bull Salzburg in die Bundesliga machte. Über RB Leipzig folgt nun der Wechsel in die Premier League.

