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Österreichischer Star-Trainer könnte Tudor bei Spurs folgen

Die Londoner sollen den Vorarlberger als mögliche Option auf die Nachfolge von Igor Tudor sehen. Sie könnten sogar zeitnah die Reißleine ziehen.

Österreichischer Star-Trainer könnte Tudor bei Spurs folgen Foto: © GETTY
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Für die Tottenham Hotspurs endete am Mittwoch die UEFA Champions League. Mit einem 3:2-Sieg im Rückspiel (Gesamt: 5:7) konnte man immerhin den ersten Sieg unter Interimstrainer Igor Tudor verbuchen. Spielbericht >>>

Aktuell befinden sich die Nordlondoner im Abstiegskampf der Premier League. Mit 30 Punkten liegt man als 16. nur einen Zähler über dem Strich. Die Tabelle >>>

Jetzt oder im Sommer?

Entsprechend könnte es, sollten sich nicht bald Erfolge einstellen, auch für Igor Tudor eng werden. Laut Transferinsider Rudy Galetti hat sich der Klub jetzt bei einem Österreicher erkundigt. Adi Hütter sei ernsthafter Kandidat auf die Nachfolge des Kroaten, er könnte sowohl mitten in der Saison als auch zum Sommer Thema werden.

Der Vorarlberger ist seit Oktober 2025 ohne Klub. Hütter coachte mit Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach und AS Monaco bereits drei Teams aus Topligen. Die Premier League ist, wie er selbst sagt, sein Wunschziel >>>

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