Kämpferische Spurs können CL-Aus gegen Atletico nicht abwenden

Tottenham Hotspur kann sich künftig ganz auf den Abstiegskampf in der Premier League fokussieren.

Den Spurs gelingt es nicht, eqw 2:5 aus dem Achtelfinal-Hinspiel in der UEFA Champions League gegen Atletico Madrid aufzuholen.

Mit einem 3:2-Sieg im Rückspiel ergibt sich ein Gesamtscore von 5:7 aus Sicht der Engländer. Damit stehen die Colchoneros im Viertelfinale, dort kommt es zum spanischen Duell mit dem FC Barcelona.

ÖFB-Teamspieler Kevin Danso wird im Rückspiel in der 81. Minute eingewechselt.

Hoffnung keimt auf

Von den Gästen kommt von Beginn an nur wenig, man lässt Tottenham das Spiel kontrollieren. Richtig gute Torchancen lassen aber lange auf sich warten.

Doch die erste Möglichkeit sitzt. In der 30. Minute flankt Tel in die Mitte, wo die Defensive der Spanier Kolo Muani völlig außer Acht lässt. Dieser nutzt die Situation eiskalt aus und stellt auf 1:0.

Die Spurs könnten in den ersten 45 Minuten sogar nachlegen, verabsäumen dies aber. Mit einem 1:0 und somit 3:5 im Gesamtscore lebt aber die Hoffnung bei den Gastgebern.

Alvarez trübt Aufbruchsstimmung, aber Tottenham gibt nicht auf

Nur kurz nach Wiederanpfiff trübt Alvarez aber die aufgekommene Energie. Aus einem Einwurf der Spurs beim gegnerischen Strafraum wird ein Konter, den der Argentinier in das 1:1 ummünzt (47.).

Es geht Schlag auf Schlag, nur wenige Minuten später keimt erneut Hoffnung bei den Spurs auf. Gray gewinnt den Ball, per Doppelpass mit Simons geht es in Richtung Tor der Madrilenen. Gray legt dann für Simons auf, der das 2:1 für Tottenham macht (52.).

Hancko verpasst den Todesstoß

Die Partie nimmt mehr und mehr Fahrt auf, die Viertelfinalträume werden aber in der 75. Minute endgültig begraben. Hancko köpft eine Ecke von Alvarez zum 2:2 in das kurze Eck.

Kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit gibt es nach einem Foul von Gimenez Elfmeter für die Spurs, Simons schnürt den Doppelpack und beschert Tottenham immerhin den Sieg im Rückspiel.