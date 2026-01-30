NEWS

Nach Monaco-Aus: Adi Hütter äußert sich zu seiner Zukunft

Der Österreicher möchte wieder in einer Top-5-Liga arbeiten, hat aber auch ein Traumziel.

Nach Monaco-Aus: Adi Hütter äußert sich zu seiner Zukunft
Im Oktober 2025 endete nach über zwei Jahren die Amtszeit von Adi Hütter bei AS Monaco.

Der Vorarlberger ist seither ohne Job und wartet auf seine nächste Aufgabe. Dafür hat er auch Vorstellungen, wie er dem "ORF" mitteilt.

"Natürlich möchte man versuchen, in den Top-5-Ligen zu bleiben, wobei ich nie was anderes ausschließen würde. Es müsste schon etwas sein, wo man, wenn es geht, international dabei sein könnte", so der Vorarlberger.

Ziel bleibt die Premier League

Der 55-Jährige sei offen für Gespräche. "Ich versteife mich nicht auf einen Verein", so der Österreicher. Eine offene Wunschliga hätte er aber noch. "Es ist immer ein Ziel in der Premier League zu arbeiten", so Hütter.

Der Österreicher arbeitete vor seiner Zeit im Fürstentum unter anderem für Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach.

