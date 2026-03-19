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Wieder fit! ÖFB-Kicker dürfte im Derby einsatzbereit sein

Der Köln-Legionär musste am Dienstag noch das Training abbrechen. Für das Duell gegen den Rivalen dürfte er wieder fit sein.

Wieder fit! ÖFB-Kicker dürfte im Derby einsatzbereit sein Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Am Samstag steht für den 1. FC Köln das Derby gegen Borussia Mönchengladbach an (ab 15:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Beide Teams stecken im Abstiegskampf, entsprechende Brisanz ist geboten. Bei Kölns ÖFB-Legionär Florian Kainz gibt es jetzt wohl grünes Licht.

Am Dienstag musste er laut "geissblog" das Training noch abbrechen. Nach einer individuellen Einheit am Mittwoch trainierte er am Donnerstag wieder mit der Mannschaft.

Damit ist er wohl auch Thema für den Spieltagskader am Samstag. Kainz spielt seine letzte Saison im Profifußball. Im Sommer hängt er die Schuhe an den Nagel >>>

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