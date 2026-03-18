Verliert Chelsea seinen Rekordtransfer im Sommer?

Der FC Chelsea bezahlte im Januar 2023 rund 121 Millionen Euro für Enzo Fernandez an Benfica Lissabon.

Bei den "Blues" ist der 25-jährige Argentinier einer der absoluten Schlüsselspieler. Seit seinem Wechsel bringt es der Mittelfeldspieler auf 160 Einsätze, dabei gelangen ihm 28 Tore und 29 Vorlagen.

In London hat der Weltmeister von 2022 zwar noch Vertrag bis 2032, dennoch rankten sich in den letzten Monaten Gerüchte über einen Abgang. Vor allem Paris Saint-Germain und Real Madrid sollen es auf den 38-fachen Nationalspieler abgesehen haben.

Kein klares Bekenntnis

Im Nachgang an das deutliche Aus in der UEFA Champions League gegen PSG vermied Enzo Fernandez nun ein klares Bekenntnis zu seinem aktuellen Arbeitgeber.

"Meine Zukunft im Verein? Ich weiß es nicht. Im Moment konzentriere ich mich voll auf Chelsea. Wir werden nach der WM sehen, wie es weitergeht."

Bereits vor Tagen gab es Gerüchte aus Argentinien, dass der 25-Jährige eine Luftveränderung anstrebe und den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen möchte. Aktuell liegt sein Marktwert bei 90 Millionen, billig würde ein Transfer also ohne Zweifel nicht werden.