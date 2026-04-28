ÖFB-Star steht im PL-Team der Woche

Kevin Danso durchlebt bei Tottenham Hotspur keine einfache Phase. Nach einem Fehler in der Vorwoche kam es zu einer rassistischen Hasswelle gegen den ÖFB-Star in den sozialen Medien. Danso erhielt Rückendeckung vom Klub >>>

Eine Woche später meldet er sich mit einer bärenstarken Leistung gegen Wolverhampton zurück, die Londoner verbuchen beim Fixabsteiger drei Punkte und dürfen weiter auf den Klassenerhalt hoffen. Weil Konkurrent West Ham United ebenso voll anschreibt, bleibt der Klub aber in der Abstiegszone. Die Tabelle der Premier League >>>

Drei Spurs-Akteure im Team of the week

Dansos Leistung wird derweil ausgezeichnet. Ex-PL-Stürmer Troy Deeney nennt für den öffentlichrechtlichen Sender "BBC" sein Team der Woche, darin findet sich auch Kevin Danso wieder.

"Wenn man an letzte Woche und seinen haarsträubenden Fehler denkt, der Brighton das Tor ermöglichte, hätte er sich leicht zurückziehen können. Aber beim Sieg gegen die Wolves war er stark und kompakt. Er ist zwar noch etwas unsicher, aber so ist er eben", begründet Deeney die Wahl.

Auch Torhüter Antonin Kinsky und Coach Roberto de Zerbi finden sich im Team der Woche wieder.