Manchester United Manchester United MUN Brentford FC Brentford FC BRE
Endstand
2:1
2:0 , 0:1
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Ex-Salzburger trifft bei knappem United-Sieg über Brentford

Lange sieht es nach einem ungefährdeten Sieg für Manchester United aus. Doch der späte Anschlusstreffer durch Jensen sorgt für eine heiße Schlussphase, die die "Red Devils" aber unbeschadet überstehen.

Ex-Salzburger trifft bei knappem United-Sieg über Brentford Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Zum Abschluss des 34. Spieltags in der Premier League feiert Manchester United einen knappen 2:1-Sieg über den FC Brentford. Ex-Salzburger Benjamin Sesko trifft zum zwischenzeitlichen 2:0 für die Hausherren.

Bereits nach zwei Minuten muss es 1:0 für Manchester United stehen, aber der Abschluss von Diallo nach einem unwiderstehlichen Sololauf von Mainoo wird im letzten Moment abgeblockt.

Nach einer Ecke fällt dann die Führung für die Hausherren: Maguire verlängert an den zweiten Pfosten auf Casemiro, der aus kurzer Distanz einnickt (11.). Brentford agiert in Person von Igor Thiago zweimal zu unentschlossen (16., 37.), während Sesko nach Vorarbeit von Fernandes überlegt zum 2:0 trifft (43.).

Sehenswerter Anschluss

In Halbzeit zwei haben die "Red Devils" zunächst alles im Griff, doch ein spätes Tor von Jensen, der aus 23 Metern via Innenstange sehenswert trifft (87.), sorgt für eine heiße Schlussphase.

Da aber Damsgaard in der 90. Minute per Kopf die beste Chance auf den Ausgleich liegen lässt, bleibt es beim knappen 2:1-Sieg für Manchester United.

Mit dem Sieg festigen die Red Devils den dritten Tabellenrang, während der FC Brentford als Tabellenneunter weiter im Tabellenmittelfeld rangiert.

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