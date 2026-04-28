Als Kapitän: Dominik Fitz trifft erstmals in den USA

So richtig erfolgreich ist das Abenteuer von Dominik Fitz (26) bei Minnesota United noch nicht. Der Österreicher wechselte im Sommer von der Wiener Austria in die Staaten.

Verbuchte Fitz im Herbst noch sieben Einsätze für seinen neuen Klub, ist er im Frühjahr bei der ersten Mannschaft eigentlich kaum noch ein Thema. Gerade einmal stand er im Kader, blieb dabei ohne Einsatz.

Treffer in MLS Next Pro

Um Spielpraxis zu sammeln, läuft der Legionär in der MLS Next Pro auf. Am Sonntag konnte er dort auch seinen ersten Treffer in den Staaten verbuchen, gegen North Texas SC gelingt ihm das Siegtor zum 1:0 für Minnesota United 2. Zudem durfte der Österreicher sein Team als Kapitän auf den Platz führen.

Auch bei seinem ersten Einsatz Mitte März schrieb Fitz an, verbuchte bei der 1:2-Pleite gegen Whitecaps 2 einen Assist.

In der Liga ist Minnesota United 2 auf Rang vier der Western Conference.

Der Treffer im VIDEO: