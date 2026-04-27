Schmerzhafter Ausfall für die Niederlande bei der WM

Xavi Simons verpasst die Fußball-Weltmeisterschaft 2026.

Beim knappen 1:0-Sieg gegen die Wolverhampton Wanderers (zum Spielbericht >>>) verletzte sich der 23-jährige Tottenham-Spieler bei einem Zweikampf schwer.

Auf Social Media bestätigt er selbst seinen Ausfall beim Großevent im Sommer: "Man sagt, das Leben kann grausam sein, und heute fühlt es sich genau so an."

Medienberichten zufolge handelt es sich bei der Verletzung um einen Kreuzbandriss. Damit droht dem Niederländer auch, große Teile der kommenden Saison zu verpassen.

„Es wird Zeit brauchen, bis ich meinen Frieden damit gefunden habe“, schreibt Xavi Simons in seinem Post.

Tottenham muss ohne Simons die Klasse halten

Auch im Abstiegskampf kann Simons den Spurs nicht mehr helfen.

Vier Spieltage vor Schluss liegt der kriselnde Klub aus London zwei Punkte hinter einem Nicht-Abstiegsplatz.