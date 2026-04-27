NEWS

Schmerzhafter Ausfall für die Niederlande bei der WM

Auf Instagram gibt der junge Holländer selbst sein Aus für die Weltmeisterschaft bekannt. Damit muss Trainer Ronald Koeman im Sommer auf einen wichtigen Spieler verzichten.

Schmerzhafter Ausfall für die Niederlande bei der WM Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Xavi Simons verpasst die Fußball-Weltmeisterschaft 2026.

Beim knappen 1:0-Sieg gegen die Wolverhampton Wanderers (zum Spielbericht >>>) verletzte sich der 23-jährige Tottenham-Spieler bei einem Zweikampf schwer.

Auf Social Media bestätigt er selbst seinen Ausfall beim Großevent im Sommer: "Man sagt, das Leben kann grausam sein, und heute fühlt es sich genau so an."

Medienberichten zufolge handelt es sich bei der Verletzung um einen Kreuzbandriss. Damit droht dem Niederländer auch, große Teile der kommenden Saison zu verpassen.

„Es wird Zeit brauchen, bis ich meinen Frieden damit gefunden habe“, schreibt Xavi Simons in seinem Post.

Tottenham muss ohne Simons die Klasse halten

Auch im Abstiegskampf kann Simons den Spurs nicht mehr helfen.

Vier Spieltage vor Schluss liegt der kriselnde Klub aus London zwei Punkte hinter einem Nicht-Abstiegsplatz.

Diese Trikots sind bei der Fußball-WM 2026 zu sehen

Deutschland
Italien

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Verletzter Salah wird wohl nicht mehr für Liverpool spielen

Verletzter Salah wird wohl nicht mehr für Liverpool spielen

Premier League
Fernandez macht's! Chelsea steht im FA-Cup-Finale

Fernandez macht's! Chelsea steht im FA-Cup-Finale

International
2
Beim Absteiger! Tottenham gewinnt erstmals in der Liga 2026

Beim Absteiger! Tottenham gewinnt erstmals in der Liga 2026

Premier League
7
Nullnummer im Spitzenspiel: Keine Tore zwischen Milan und Juve

Nullnummer im Spitzenspiel: Keine Tore zwischen Milan und Juve

Serie A
Ex-Rapidler schießt Dinamo Zagreb zum Meistertitel

Ex-Rapidler schießt Dinamo Zagreb zum Meistertitel

International
11
Faustschlag ins Gesicht! Derby in Spanien eskaliert völlig

Faustschlag ins Gesicht! Derby in Spanien eskaliert völlig

International
1
Derby-Sieg! Galatasaray gelingt die Titel-Vorentscheidung

Derby-Sieg! Galatasaray gelingt die Titel-Vorentscheidung

International

Kommentare

Premier League Fußball Fußball International England (Fußball) Tottenham Hotspur Niederlande (Team, Fußball) Xavi Simons Ronald Koeman FIFA WM 2026