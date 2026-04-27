Glasner über seine Zukunft: "Lasse es auf mich zukommen"

Bereits seit Jahresbeginn steht fest, dass Oliver Glasner Crystal Palace im Sommer verlassen wird. Nach dem FA-Cup-Triumph im Vorjahr könnte die Ära des Österreichers bei den "Eagles" mit dem Titelgewinn in der Conference League einen perfekten Abschluss finden.

Um dieses Ziel zu realisieren, gilt es für das Team von Oliver Glasner, in der entscheidenden Phase der Saison noch einmal alle Kräfte zu mobilisieren.

Auf das Endspiel in Leipzig als möglichen krönenden Abschluss angesprochen, meint der 51-Jährige gegenüber "Sky": "Natürlich wäre das ein Drehbuch, das ich gerne lesen würde." Doch er mache "nie gern den zweiten Schritt vor dem ersten. Der erste Schritt ist Shakhtar Donezk."

Glasner: "Sind noch nicht beim Nachwort"

Auch für einen Rückblick auf seine Zeit bei Crystal Palace sei es noch zu früh. "Wir sind noch nicht beim Nachwort. Es kommen jetzt erst die spannenden letzten Seiten eines Buches, wo wir alle auf ein Happy End hoffen", spinnt Glasner die aufgegriffene Metapher weiter.

Wie es für den 51-Jährigen über den Sommer hinaus weitergeht? "Das weiß ich nicht. Im Fußball sind meine Erfahrungen: Es kommt immer anders, als man denkt und plant", meint Glasner und ergänzt: "Ich plane da jetzt nichts, ich lasse es auf mich zukommen. Es kann auch wieder etwas ganz anderes passieren."

Laut einem Bericht der "Manchester Evening News" ist Glasner bei Manchester United aus dem Rennen, doch Gerüchten zufolge soll er beim FC Chelsea auf der Kandidatenliste stehen.