Nächster Mega-Deal der Eintracht: Ekitike-Transfer fix

Hugo Ekitike sorgt bei Eintracht Frankfurt einmal mehr für ein sattes Transferplus.

Der 23-jährige Angreifer wechselt zum englischen Meister FC Liverpool - 90 Millionen Euro plus fünf Millionen an möglichen Boni lassen sich die "Reds" die Dienste des Franzosen kosten.

Im Nordwesten Englands unterschreibt Ekitike einen Vertrag bis 2031, laut "Sky Sport" soll er dort 15 bis 16 Millionen Euro brutto im Jahr verdienen.

Der 1,90-Meter-Stürmer reiht sich damit in der Liste der jüngsten SGE-Mega-Abgänge weit oben ein. Randal Kolo Muani ist vor zwei Jahren für 95 Millionen Euro zu PSG gewechselt, Willian Pacho hat mit seinem Abgang vor einem Jahr 45 Mio. Euro in die Frankfurter Vereinskasse gespült, für Omar Marmoush hat Manchester City im vergangenen Winter 80 Mio. hingeblättert.

Ekitike ist im Frühjahr 2024 erst leihweise (3,5 Mio. Euro Leihgebühr) von PSG zur Eintracht gewechselt, im Sommer darauf hat der Klub 31,5 Millionen Euro in die französische Hauptstadt überwiesen.

Mit wettbewerbsübergreifend 22 Toren und zwölf Assists in 48 Spielen hat sich der Angreifer vergangene Saison in den Fokus internationaler Großklubs gespielt.

We have reached an agreement for the transfer of Eintracht Frankfurt forward Hugo Ekitike, subject to international clearance 😎