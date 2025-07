Teurer als Wirtz! Liverpool arbeitet an nächstem Mega-Deal

Die Transfer-Offensive des FC Liverpool ist nach wie vor in vollem Gange.

Nachdem die "Reds" mit DFB-Wunderknabe Florian Wirtz sowie den beiden Außenverteidigern Jeremie Frimpong und Milos Kerkez bereits drei prominente Neuzugänge an Land zogen, bastelt man an der Anfield Road wohl schon am nächsten Transfer-Kracher.

Wie "The Athletic" und weitere Medien berichten, könnte Alexander Isak der neue Rekord-Einkauf des amtierenden englischen Meisters werden.

Zwei Rekordtransfers in einem Sommer?

Liverpool soll eine Offerte in Höhe von unglaublichen 138 Millionen Euro für den 25-jährigen Schweden vorbereiten. Der Mittelstürmer steht seit 2022 bei Ligarivale Newcastle United unter Vertrag - in der vergangenen Saison überzeugte der "Magpies"-Knipser mit 23 Toren und sechs Assists in 33 Spielen.

Klar, dass Newcastle United nicht gewillt sein soll, den 52-fachen Nationalspieler abzugeben. Währenddessen sollen die Schwarz-Weißen ihre Fühler nach Hugo Ekitike ausgestreckt haben.

Sollte der Isak-Deal platzen, könnte der Franzose von Eintracht Frankfurt auch in Liverpool zu einer Option werden. Mit 125 Millionen Grundablöse avancierte Florian Wirtz im laufenden Transfersommer zum Rekord-Transfer der "Reds".

