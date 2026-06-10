Einigung erzielt: Juve vor Verpflichtung von Ex-Welttorhüter

Juventus Turin schnappt sich wohl einen ehemaligen Welttorhüter.

Wie der italienische Journalist Matteo Moretto berichtet, soll sich die "Alte Dame" mit Argentiniens Nationaltorhüter Emiliano Martínez bereits einig sein.

Der 33-Jährige soll in Turin einen Dreijahresvertrag unterschreiben, künftig als neue Nummer eins eingeplant sein und Michele Di Gregorio aus dem Tor verdrängen.

Verhandlungen zwischen den Klubs laufen

Derzeit steht Martinez noch bei Aston Villa unter Vertrag, für den Europa-League-Sieger hütet er seit 2020 das Tor. In der Vergangenheit hat der Welttorhüter von 2022 immer wieder mit einem Abschied aus Birmingham geliebäugelt, dazu gekommen ist es allerdings nicht.

Nun bahnt sich allerdings ein Transfer an – beide Teams müssen sich lediglich noch über die Ablöse einig werden. Die Briten sollen 15 Millionen Euro fordern, die Schmerzgrenze bei den Italienern allerdings bei lediglich zehn Millionen Euro liegen.

Wie Moretto berichtet, sollen beide Teams aber an einer Lösung arbeiten und den Deal schon in den kommenden Tagen finalisieren wollen.

Könnte WM-Auftakt verpassen

Der Fokus von Martinez liegt derzeit ohnehin auf der Weltmeisterschaft, wo er mit Argentinien als Titelverteidiger erneut nach dem WM-Titel greift und in Gruppe J auch auf Österreich trifft.

Ob er gegen David Alaba & Co. allerdings auch zwischen den Pfosten steht, ist derzeit noch unklar – der 33-Jährige laboriert aktuell nämlich an einer Fingerverletzung.

In der WM-Generalprobe der "Albiceleste" stand noch Geronimo Rulli von Olympique Marseille im Tor (Argentiniens WM-Kader im Überblick>>>).