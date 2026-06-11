Offerte aus Österreich! Barcelona verteilt Korb

Transfers aus der B-Mannschaft des FC Barcelona in die ADMIRAL Bundesliga können durchaus von Erfolg gekrönt werden.

Jonatan Soriano wechselte 2012 nach Salzburg, wurde dort zum Publikumsliebling und Kapitän.

Angebot mit Weiterverkaufsbeteiligung

Ein nicht genannter Klub aus der ADMIRAL Bundesliga dürfte jetzt in Barcelona angeklopft haben. Nach Informationen der katalanischen "Sport" gibt es eine Anfrage für David Oduro (19) von der zweiten Mannschaft Barca Atletic. Der Linksverteidiger hat dort noch ein Jahr Vertrag.

Das entsprechende Angebot aus Österreich soll neben einer "attraktiven Ablösesumme" auch eine Weiterverkaufsbeteiligung bei einem künftigen Wechsel beinhalten. Die Offerte habe Barcelona abgelehnt.

Oduro hat einen Marktwert von 200.000 Euro, wechselte 2024 aus Ghana nach Spanien. 2025 holte er mit der U19 die UEFA Youth League.

Feierte A-Teamdebüt für Ghana

Will der Klub den Ghanaer halten, muss aufgrund des auslaufenden Vertrags bald gehandelt werden. Aber gerade weil der 19-Jährige aktuell der einzige Linksverteidiger für die kommende Saison im Kader ist, zögert man.

Oduro feierte im Mai gegen Mexiko sein A-Teamdebüt für Ghana, verpasste den Sprung in den endgültigen WM-Kader nur knapp.