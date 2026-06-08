Liverpool-Ikone macht Schluss!

Divock Origi zieht einen Schlussstrich hinter seiner aktiven Karriere als Profifußballer.

Via "Instagram" verkündet der 31-jährige Belgier sein Karriereende. "Meine Bestimmung in diesem Spiel als Spieler hat sich erfüllt", schreibt er einleitend.

Der Stürmer zeigt sich dankbar für seine Laufbahn, "für jeden ikonischen Moment, für jedes Tor und jedes Stück Geschichte, das wir gemeinsam gemacht haben".

Seit Beginn des Jahres 2026 war Origi vereinslos, bis dahin war er Teil der zweiten Mannschaft von AC Milan. Sein letztes Pflichtspiel bestritt er im April 2024 für Leihklub Nottingham Forest.

Legendärer Moment für die "Reds"

Der Angreifer ist in erster Linie für seine Zeit beim FC Liverpool bekannt. Insbesondere beim irren 4:0-Sieg im CL-Halbfinalrückspiel (Hinspiel 0:3) gegen Barca stand er im Mittelpunkt.

In einem der denkwürdigsten Spiele der modernen Fußballgeschichte erzielte er nicht nur die 1:0-Führung, sondern vor allem das entscheidende 4:0. Ein "Corner taken quickly" von Trent Alexander-Arnold kam zu Origi, der die sensationelle Wende perfekt machte.

Auch im CL-Finale netzte er gegen die Spurs.

"Die Mission ist erfüllt. Nun widme ich mich meiner nächsten Berufung", schreibt der 32-fache belgische Teamspieler abschließend.