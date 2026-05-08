Neuer Interessent für Oliver Glasner

Oliver Glasner steht nach dem Triumph über Shakhtar Donetsk mit Crystal Palace im Finale der UEFA Conference League. Dort wartet Rayo Vallecano.

Glasners Krönung? "Jeder erwartet, dass wir gewinnen müssen" >>>

Am Ende der Saison wird der Oberösterreicher den Londoner Klub verlassen. Spekulationen über seine Zukunft gibt es genügend. Der FC Chelsea galt als möglicher Arbeitgeber. Laut einem neuen Bericht der "Bild" ist er neben Ex-Chelsea-Profi Filipe Luis weiter Kandidat bei Bayer Leverkusen, bei der Werkself wackelt der Stuhl von Kasper Hjulmand.

Besiktas spielt international

Jetzt taucht ein neuer Interessent auf. Wie Ali Ece bei "On Dijital" berichtet, sprechen sich viele bei Besiktas für eine Verpflichtung Glasners aus.

"Glasner spielt mit Dreierkette, und so erfolgreich war er. Wenn er hierher kommt und ihr dann auf die hört, die sagen 'Mit Dreierkette kann man nicht spielen', dann holt ihn euch gar nicht erst", gibt dieser aber zu bedenken.

Ob Glasner tatsächlich den Schritt in die Türkei erwägt, ist unklar. Besiktas ist in der Liga bereits fix Vierter, wird kommende Saison im Europacup vertreten sein.