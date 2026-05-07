UECL-Finale ruft! Glasners Palace siegt erneut gegen Shakhtar

Crystal Palace feiert im Rückspiel des UEFA-Conference-League-Halbfinales einen 2:1-Sieg im eigenen Stadion gegen Shakhtar Donetsk und steht somit mit einem Gesamtscore von 5:2 im Finale.

Bereits das Hinspiel vergangene Woche konnte das Team von Glasner 3:1 für sich entscheiden.

Shakhtar startet aktiv

Die Gäste starten gut in die Partie und kommen bereits in der dritten Minute durch Elias das erste Mal gefährlich vor das Tor der Engländer. Der Ball verfehlt das Tor nur knapp.

Das scheint ein Weckruf für Palace gewesen zu sein, denn nach nur sieben Minuten jubelt Glasners Team. Der Treffer von Yeremy wird nach einer Überprüfung aufgrund einer Abseitsstellung jedoch aberkannt.

Shakhtar gestaltet daraufhin das Spiel, läuft jedoch erneut in einen Konter (25.). Wharton versucht es aus der Distanz, Rizynk kann klären, der Ball kommt erneut zu den Londonern, die die zweite Chance durch Munoz dank Mithilfe von Henrique nutzen. Er fälscht das Spielgerät unglücklich ab und trifft mit dem Knie ins kurze Eck.

Lange hält die Führung jedoch nicht. Eguinaldo schließt im Sechzehner unbedrängt ab und trifft sehenswert zum 1:1-Ausgleich (34.).

Mateta hat kurz vor der Pause (44.) das 2:1 am Fuß, die Stange verhindert jedoch den Rückstand der Ukrainer, somit geht es unentschieden in die Kabine. Shakhtar braucht weiterhin zwei Tore für die Verlängerung.

Zweite Hälfte beginnt chancenreich

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer guten Chance für die Hausherren (49.). Diese können sie vorerst nicht nutzen. Auf der Gegenseite verhindert Henderson mit einer starken Parade gegen Elias das zweite Tor von Shakhtar (51.).

Nur drei Minuten später ist dann wieder das Team von Glasner am Zug. Sarr taucht nach einer flachen Hereingabe im Fünfer auf und trifft mit Hilfe der Stange zum 2:1.

Nachdem sich die Gäste mittlerweile deutlich schwerer tun, hat Larsen die nächste Möglichkeit (77.). Riznyk kann jedoch klären. Es bleibt beim 2:1-Sieg der Engländer. Diese stehen damit im Finale der Conference League.

Rayo Vallecano fixiert Finaleinzug

Im Parallelspiel kann sich Rayo Vallecano nach einem knappen 1:0-Sieg im Hinspiel auswärts erneut mit 1:0 gegen RC Strasbourg durchsetzen. Der Gesamtscore beträgt 2:0.

Die Gäste sind von Beginn an besser im Spiel, müssen jedoch bis zur 42. Minute auf das erste Tor warten. Nach einer Flanke kommt Lejeune zum Ball, scheitert jedoch an Penders. Alemao verwertet jedoch den zweiten Versuch zum 1:0-Pausenstand.

Enciso vergibt Elfmeter

Auch in Spielhälfte zwei beginnt Vallecano gefährlicher. Isi scheitert in der 51. an Penders, auch de Frutos kann den anschließenden Eckball nicht verwerten. Ebenso kann Espino eine ungünstige Abwehr des gegnerischen Tormanns nicht nutzen (69.).

In der Nachspielzeit wird es noch einmal spannend. Straßburg bekommt einen Elfmeter zugesprochen. Oscar verursacht diesen nach einem Handspiel, Enciso vergibt jedoch. Er scheitert an Batall, der die Ecke errät. Somit bleibt es beim 1:0-Sieg der Spanier.

Finale in Leipzig

Im Finale treffen am 27. Mai (21:00 Uhr) somit Crystal Palace und Rayo Vallecano in der Red-Bull-Arena in Leipzig aufeinander.

Für Glasner ist es bereits das zweite Europacup-Finale. 2022 siegte er mit Eintracht Frankfurt in der Europa League.