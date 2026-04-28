Chelsea-Legende: "Oliver Glasner wäre eine gute Wahl!"

Oliver Glasner wird Crystal Palace im Sommer verlassen. Viele trauen dem Oberösterreicher dann den Sprung zu einem Topklub zu.

Klub-Weltmeister Chelsea ist nach der Entlassung von Liam Rosenior auf der Suche nach einem neuen Mann an der Seitenlinie.

Vereinslegende Joe Cole (Drei Mal Meister mit den "Blues") spricht sich jetzt für den Palace-Coach aus. "Ich glaube, das Geld ist ausgegangen. Egal, welche PR-Aktionen oder welcher Lärm noch auf uns zukommen, diesen Sommer werden keine Hunderte von Millionen ausgegeben. Sie müssen jemanden finden, der damit umgehen kann, und Glasner wäre da eine gute Wahl", meint Cole im Podcast "The Dressing Room".

Glasner winkt weitere Titelchance

Glasner wäre gut, da er zwar nicht zur absoluten Spitze gehöre, aber "den Job bei Chelsea als Aufstieg im Vergleich zu Crystal Palace und Frankfurt in Betracht ziehen würde".

Der Österreicher machte sich auf der Insel einen Namen, holte sensationell mit Palace im Vorjahr den FA Cup. In der aktuellen Saison steht Glasner im Halbfinale der UEFA Conference League. Am Donnerstag geht es nach Polen zum Auswärtsspiel gegen Shakhtar Donetsk (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).