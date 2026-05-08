Fernduell im Titelkampf: Arsenal und ManCity vor Pflichtsiegen

Arsenal und Manchester City stehen im Rennen um den englischen Fußball-Meistertitel vor Pflichtsiegen.

City gilt am Samstag im Heimspiel gegen Brentford (ab 18:30 Uhr im LIVE-Ticker>>>) ebenso als Favorit wie die "Gunners" tags darauf auswärts gegen West Ham United.

Die Londoner liegen nach Verlustpunkten gerechnet zwei Zähler voran, weil die Truppe von Pep Guardiola am Montag bei Everton nur ein 3:3 erreichte, und tankten zudem mit dem Finaleinzug in der Champions League zusätzliches Selbstvertrauen.

City mit schwererem Restprogramm

Allerdings wartet auf Arsenal mit West Ham eine unangenehme Aufgabe, schließlich benötigen die "Hammers" im Abstiegskampf dringend ein Erfolgserlebnis. Danach empfängt der Tabellenführer Burnley, ehe in der letzten Runde auswärts Crystal Palace wartet.

Drei Tage danach bestreitet der Club von Oliver Glasner das Conference-League-Finale - gut möglich also, dass der Oberösterreicher im Duell mit Arsenal einige Stammkräfte schont.

Glasners Krönung? "Jeder erwartet, dass wir gewinnen müssen" >>>

Citys Endspurt ist zumindest laut Papierform deutlich herausfordernder. Neben der Partie gegen Crystal Palace stehen den "Citizens" noch Spiele gegen Brentford, Bournemouth und Aston Villa bevor, die allesamt Chancen auf einen Champions-League-Platz haben.

"Es liegt nicht mehr in unserer Hand, aber wir machen weiter, bis es vorbei ist", kündigte Guardiola an.