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Premier-League-Klub verlängert mit deutschem Trainer

Brighton & Hove Albion hat den Vertrag mit seinem Headcoach Fabian Hürzeler verlängert.

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Fabian Hürzeler bleibt langfristig Trainer von Brighton & Hove Albion!

Das gab der Verein am Donnerstag bekannt. Hürzeler unterschreibt demnach einen neuen Vertrag bis Juni 2029. Der Deutsche ist bei den "Seagulls" seit der vergangenen Saison im Amt und führte das Team von der englischen Südküste im Vorjahr auf Rang acht.

Mitten drin im Europacup-Kampf

Auch in dieser Saison läuft es bei Brighton, drei Runden vor Schluss steht man wieder auf Rang acht und ist noch voll dabei im Kampf um die internationalen Startplätze.

Der Deutsche freut sich in der Aussendung über das entgegengebrachte Vertrauen: "Ich liebe es total, für diesen Klub zu arbeiten und in dieser Stadt zu leben und freue mich über den neuen Kontrakt. Diese lange Vereinbarung mit dem Verein ist eine Ehre, die meinen Wunsch, unsere langfristige Vision erfolgreich weiterzuführen, nur weiter verstärkt", so der 33-Jährige.

Hürzeler dockte im Sommer 2024 bei Brighton an, davor führte er den FC St. Pauli in die Deutsche Bundesliga.

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