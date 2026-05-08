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WM-Gastgeber muss um Kapitän bangen

Der 25-Jährige verletzte sich im CL-Halbfinalspiel und wird mehrere Wochen ausfallen.

WM-Gastgeber muss um Kapitän bangen Foto: © GETTY
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Alphonso Davies fällt für mehrere Wochen aus.

Darüber informiert der FC Bayern am Freitag. Der 25-Jährige hat sich am Mittwoch im CL-Halbfinal-Rückspiel gegen Paris Saint-Germain eine Muskelverletzung im hinteren linken Oberschenkel zugezogen. Das habe eine Untersuchung durch die medizinische Abteilung des FC Bayern ergeben.

Davies wurde bei der Partie in der 68. Minute eingewechselt und lieferte den Assist für den späten Ausgleich durch Harry Kane.

Durch die Verletzung muss Davies um die WM-Teilnahme im eigenen Land bangen: Der Außenspieler ist Kapitän des kanadischen Nationalteams.

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