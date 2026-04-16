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Bericht: Oliver Glasner will in Premier League bleiben

Der 51-Jährige wird mit dem Trainerposten bei Bayer 04 Leverkusen in Verbindung gebracht, soll aber auf der Insel weiterarbeiten wollen.

Bericht: Oliver Glasner will in Premier League bleiben Foto: © GEPA
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Oliver Glasner wird Crystal Palace am Ende der Saison verlassen. Das steht bereits seit Anfang des Jahres fest.

Zuletzt wurde der Oberösterreicher mit Bayer 04 Leverkusen in Verbindung gebracht.

Wie die "BILD" berichtet, verdichten sich die Anzeichen, dass sich Leverkusen zum Saisonende von Trainer Kasper Hjulmand trennt. Der Vertrag des Dänen läuft noch bis 2027.

Bleibt Glasner auf der Insel?

Glasner gilt als einer von drei Kandidaten für den Trainerposten beim deutschen Meister der Saison 2023/24.

Laut der "BILD" hat der 51-Jährige aktuell aber den Wunsch, weiterhin in der Premier League zu arbeiten. In der Vergangenheit wurde er als möglicher Coach bei Manchester United gehandelt.

Der Baske Andoni Iraola, der im Sommer den AFC Bournemouth verlassen wird, und Brightons Fabian Hürzeler sollen in Leverkusen ebenfalls auf dem Zettel stehen, wobei die Bayer-Bosse intern wohl zum Deutschen Hürzeler tendieren.

Glasner trifft am Donnerstag im Viertelfinal-Rückspiel der UEFA Conference League auf die AC Fiorentina. Das Hinspiel gewannen die "Eagles" 3:0.

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