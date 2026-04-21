Englischer Premier-League-Klub baut Stadion für EM 2028 um

Aston Villa wird ein Teil seines Stadions in der kommenden Saison für Bauarbeiten schließen, um die Kapazität auf über 50.000 Plätze zu erhöhen.

Dies geschieht im Hinblick auf die Austragung von Spielen der Europameisterschaft 2028.

Der Verein aus Birmingham kündigte am Dienstag einen beschleunigten Zeitplan für die lange geplanten Renovierungen des Nordranges an.

Dies wird die Stadionkapazität während der gesamten nächsten Saison auf etwa 37.000 reduzieren.

EM 2028 im Villa Park

Bei der EURO 2028, die gemeinsam in Großbritannien und Irland ausgetragen wird, wird der Villa Park vier Spiele austragen, darunter ein Achtelfinale.

Bereits bei der EM 1996 in England fand im Villa Park ein Viertelfinale statt.

„Durch den Abschluss der Arbeiten innerhalb einer einzigen Saison wird der Verein die Störungen auf eine Kampagne beschränken, anstatt sie auf zwei Saisons zu verlängern“, teilte Aston Villa in einer Erklärung mit.

Aktuelle Auslastung

Der Villa Park verzeichnete in dieser Saison in der Premier League Zuschauerzahlen von 43.000.

Vergangene Woche, als das Team von Trainer Unai Emery Bologna im Viertelfinale der Europa League eliminierte, kamen 41.662 Fans.