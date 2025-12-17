NEWS

Füllkrug-Wechsel nach Italien wird konkreter

Bei West Ham soll bereits ein offizielles Angebot hinterlegt worden sein.

Füllkrug-Wechsel nach Italien wird konkreter Foto: © getty
Bei Niclas Füllkrug bahnt sich ein Winterwechsel an.

Wie "Sky Sport" berichtet, hat AC Milan ein offizielles Angebot – eine Leihe mit Kaufoption – bei West Ham United hinterlegt. Die Engländer sollen jedoch einen Deal mit einer Kaufpflicht für die Mailänder anstreben.

Der VfL Wolfsburg soll auch noch Interesse an Füllkrug zeigen. Laut Fabrizio Romano präferiert der 32-Jährige aber einen Wechsel nach Mailand.

Füllkrug wechselte im Sommer 2024 von Borussia Dortmund zu West Ham, wo er seitdem einige Spiele verletzungsbedingt verpasste. Insgesamt lief der Stürmer 29 Mal für die "Hammers" auf und schoss drei Tore.

