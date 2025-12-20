-
Österreich im Europacup: Wenig Licht, viel Schatten I #EuropacöpEuropacöp
-
FC Porto - FC FamalicaoFußball - Sonstiges
-
Santa Clara - Sporting LissabonFußball - Sonstiges
-
SC Farense - Benfica LissabonFußball - Sonstiges
-
Am Stammtisch bei Andy Ogris: Marko KvasinaStammtisch
-
Gregoritsch: Nationalheld, Nudeltor, GAK-Rückkehr? I #EuropacöpEuropacöp
-
ADMIRAL Hüttengaudi: Johannes Tartarotti erzielt das Tor der 17. RundeHüttengaudi
-
Das LAOLA1-Team der Bundesliga-Herbstsaison 2025/26Fußball - ADMIRAL Bundesliga
-
Kein meisterliches Zeugnis für Sturm Graz?Ansakonferenz
-
Wie gut war der Austria-Herbst wirklich?Ansakonferenz
-
Dzenan Pejcinovic
-
Dzenan Pejcinovic
-
Dzenan Pejcinovic
-
Philipp Treu
-
Vincenzo Grifo
-
Jenson Seelt e
-
Derry Lionel Scherhant
Verrückte Partie: Wolfsburg verliert trotz Pejcinovic-Hattrick
Freiburg hat trotz zweier Rückstände das bessere Ende für sich. Union mit einem Last-Minute-Sieg bei Köln.
In der 15. Runde der Deutschen Bundesliga siegt der SC Freiburg in einer wilden Partie beim VfL Wolfsburg 4:3.
Bereits in der 5. Minute trifft Philipp Treu sehenswert per Direktabnahme und schweißt den Ball im rechten oberen Kreuzeck ein.
In der 13. Minute erobert Patrick Wimmer in der eigenen Hälfte den Ball, treibt das Spielgerät nach vorne und setz mit einem Steckpass Dzenan Pejcinovic in Szene, der zum Ausgleich trifft.
Atubolu mit Geschenk
Kurz nach Wiederanpfiff misslingt Noah Atubolu ein Pass im Aufbauspiel, er bedient erneut Pejcinovic, der den Pechvogel ins Leere springen lässt und ins freie Tor einschiebt (49.). Grifo gleicht in der 56. Minute per Elfmeter wieder zum 2:2 aus.
In der 69. Minute ist erneut Pejcinovic zur Stelle. Der Deutsche wird von der gesamten Hintermannschaft vergessen, kann alleine auf den Keeper zu laufen und trifft zum Triplepack.
Nur zwei Minuten später stolpert Seelt den Ball zum neuerlichen Ausgleich für Freiburg ins eigene Tor. Scherhant erhöht in der 78. Minute auf 4:3 für den Sportklub und stellt das Spiel auf den Kopf.
Viele Remis
In den Parallelspielen trennen sich Augsburg und Bremen wie auch Stuttgart und Hoffenheim jeweils mit 0:0. Auch der Hamburger SV muss sich gegen Eintracht Frankfurt mit einem 1:1 begnügen, nachdem ein Vieira-Treffer wegen einer hauchdünnen Abseitsstellung zurückgenommen wird. Die gültigen Torschützen sind Lokonga (18.) und Larsson (26.).
Einzig Union Berlin kann sich durch einen späten Treffer von Schäfer auswärts mit 1:0 gegen Köln durchsetzen, der Treffer fällt in der ersten Minute der Nachspielzeit.