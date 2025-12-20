VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg WOB SC Freiburg SC Freiburg SCF
Endstand
3:4
1:1 , 2:3
  • Dzenan Pejcinovic
  • Dzenan Pejcinovic
  • Dzenan Pejcinovic
  • Philipp Treu
  • Vincenzo Grifo
  • Jenson Seelt e
  • Derry Lionel Scherhant
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Verrückte Partie: Wolfsburg verliert trotz Pejcinovic-Hattrick

Freiburg hat trotz zweier Rückstände das bessere Ende für sich. Union mit einem Last-Minute-Sieg bei Köln.

Verrückte Partie: Wolfsburg verliert trotz Pejcinovic-Hattrick Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

In der 15. Runde der Deutschen Bundesliga siegt der SC Freiburg in einer wilden Partie beim VfL Wolfsburg 4:3.

Bereits in der 5. Minute trifft Philipp Treu sehenswert per Direktabnahme und schweißt den Ball im rechten oberen Kreuzeck ein.

In der 13. Minute erobert Patrick Wimmer in der eigenen Hälfte den Ball, treibt das Spielgerät nach vorne und setz mit einem Steckpass Dzenan Pejcinovic in Szene, der zum Ausgleich trifft.

Atubolu mit Geschenk

Kurz nach Wiederanpfiff misslingt Noah Atubolu ein Pass im Aufbauspiel, er bedient erneut Pejcinovic, der den Pechvogel ins Leere springen lässt und ins freie Tor einschiebt (49.). Grifo gleicht in der 56. Minute per Elfmeter wieder zum 2:2 aus.

In der 69. Minute ist erneut Pejcinovic zur Stelle. Der Deutsche wird von der gesamten Hintermannschaft vergessen, kann alleine auf den Keeper zu laufen und trifft zum Triplepack.

Nur zwei Minuten später stolpert Seelt den Ball zum neuerlichen Ausgleich für Freiburg ins eigene Tor. Scherhant erhöht in der 78. Minute auf 4:3 für den Sportklub und stellt das Spiel auf den Kopf.

Viele Remis

In den Parallelspielen trennen sich Augsburg und Bremen wie auch Stuttgart und Hoffenheim jeweils mit 0:0. Auch der Hamburger SV muss sich gegen Eintracht Frankfurt mit einem 1:1 begnügen, nachdem ein Vieira-Treffer wegen einer hauchdünnen Abseitsstellung zurückgenommen wird. Die gültigen Torschützen sind Lokonga (18.) und Larsson (26.).

Einzig Union Berlin kann sich durch einen späten Treffer von Schäfer auswärts mit 1:0 gegen Köln durchsetzen, der Treffer fällt in der ersten Minute der Nachspielzeit.

Mehr zum Thema

Deutsche Bundesliga LIVE: Konferenz mit Stuttgart - Hoffenheim

Deutsche Bundesliga LIVE: Konferenz mit Stuttgart - Hoffenheim

Deutsche Bundesliga
VfL Wolfsburg präsentiert neuen Cheftrainer

VfL Wolfsburg präsentiert neuen Cheftrainer

Deutsche Bundesliga
Leipzig will gegen Leverkusen Nummer-zwei-Status behaupten

Leipzig will gegen Leverkusen Nummer-zwei-Status behaupten

Deutsche Bundesliga
BVB geht mit Sieg über Gladbach in die Winterpause

BVB geht mit Sieg über Gladbach in die Winterpause

Deutsche Bundesliga
Ex-Salzburger Adeyemi sorgt beim BVB für Aufregung

Ex-Salzburger Adeyemi sorgt beim BVB für Aufregung

Deutsche Bundesliga
14
KSC beendet Niederlagenserie in Bochum

KSC beendet Niederlagenserie in Bochum

International
Leverkusen-Spieler muss vorzeitig zu ManCity zurück

Leverkusen-Spieler muss vorzeitig zu ManCity zurück

Deutsche Bundesliga
1
Kommentare

Kommentare

Deutsche Bundesliga Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) VfL Wolfsburg SC Freiburg ÖFB-Legionäre 1. FC Union Berlin 1. FC Köln VfB Stuttgart TSG 1899 Hoffenheim Hamburger SV HSV Eintracht Frankfurt FC Augsburg SV Werder Bremen