Verrückte Partie: Wolfsburg verliert trotz Pejcinovic-Hattrick

In der 15. Runde der Deutschen Bundesliga siegt der SC Freiburg in einer wilden Partie beim VfL Wolfsburg 4:3.

Bereits in der 5. Minute trifft Philipp Treu sehenswert per Direktabnahme und schweißt den Ball im rechten oberen Kreuzeck ein.

In der 13. Minute erobert Patrick Wimmer in der eigenen Hälfte den Ball, treibt das Spielgerät nach vorne und setz mit einem Steckpass Dzenan Pejcinovic in Szene, der zum Ausgleich trifft.

Atubolu mit Geschenk

Kurz nach Wiederanpfiff misslingt Noah Atubolu ein Pass im Aufbauspiel, er bedient erneut Pejcinovic, der den Pechvogel ins Leere springen lässt und ins freie Tor einschiebt (49.). Grifo gleicht in der 56. Minute per Elfmeter wieder zum 2:2 aus.

In der 69. Minute ist erneut Pejcinovic zur Stelle. Der Deutsche wird von der gesamten Hintermannschaft vergessen, kann alleine auf den Keeper zu laufen und trifft zum Triplepack.

Nur zwei Minuten später stolpert Seelt den Ball zum neuerlichen Ausgleich für Freiburg ins eigene Tor. Scherhant erhöht in der 78. Minute auf 4:3 für den Sportklub und stellt das Spiel auf den Kopf.

Viele Remis

In den Parallelspielen trennen sich Augsburg und Bremen wie auch Stuttgart und Hoffenheim jeweils mit 0:0. Auch der Hamburger SV muss sich gegen Eintracht Frankfurt mit einem 1:1 begnügen, nachdem ein Vieira-Treffer wegen einer hauchdünnen Abseitsstellung zurückgenommen wird. Die gültigen Torschützen sind Lokonga (18.) und Larsson (26.).

Einzig Union Berlin kann sich durch einen späten Treffer von Schäfer auswärts mit 1:0 gegen Köln durchsetzen, der Treffer fällt in der ersten Minute der Nachspielzeit.