Rückschlag für Glasners Crystal Palace: Niederlage bei Nachzügler

Herbe Niederlage für Oliver Glasner am 17. Spieltag der Premier League: In einer über weite Strecken einseitigen Partie an der Elland Road setzt sich Leeds United deutlich mit 4:1 gegen Crystal Palace durch.

Daniel Farkes Mannschaft übernimmt von Beginn an die Initiative, was sich am Ende in 19 Torschüssen und 55 Prozent Ballbesitz widerspiegelt. Nachdem eine Überprüfung durch den Videoassistenten den Hausherren zunächst einen Elfmeter verwehrt (35.), bricht Dominic Calvert-Lewin kurz darauf den Bann und besorgt die Führung (38.).

Noch vor dem Pausenpfiff schlägt Farkes Elf erneut zu: Nach Vorarbeit von Jaka Bijol ist es wieder Calvert-Lewin, der per Kopf auf 2:0 stellt (45.+4).

Palace verliert drei Plätze

Auch im zweiten Durchgang bleibt Leeds die dominierende Kraft. Nach genau einer Stunde sorgt Ethan Ampadu, abermals glänzend bedient von Jaka Bijol, für die Vorentscheidung zum 3:0 (60.) – ein Treffer, der auch der Überprüfung durch den VAR standhält.

Glasner versucht zwar, mit insgesamt fünf Wechseln neue Impulse zu setzen, doch sein Team findet kaum Mittel gegen die gut organisierte Defensive der Gastgeber. In der turbulenten Nachspielzeit gelingt Justin Devenny per Elfmeter lediglich der Ehrentreffer (90.+2), ehe er kurz darauf nur den Pfosten trifft (90.+4) und eine weitere Ergebniskorrektur verpasst.

Den Schlusspunkt setzt schließlich Anton Stach, der tief in der Overtime zum 4:1-Endstand einschiebt (90.+11).

Für Oliver Glasner ist dieses Ergebnis ein herber Dämpfer, da Crystal Palace den Anschluss an die Champions-League-Plätze vorerst verliert; seine Mannschaft konnte offensiv zu selten Akzente setzen und offenbarte defensiv entscheidende Lücken. Damit geht es vom fünften auf den achten Platz zurück.

Arsenal Tabellenführer

Das Weihnachtsfest als Tabellenführer verbringt der FC Arsenal. Die "Gunners" gewinnen beim FC Everton 1:0.

Viktor Gyökeres verwandelt einen Elfmeter (27.), nachdem der VAR eingreift. Trotz Aluminium-Pech bei Trossard und Zubimendi sichert sich Artetas Elf den knappen Sieg.