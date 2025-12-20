Liverpool zittert sich in Überzahl zu Sieg bei den Spurs

In einer ereignisreichen Partie im Tottenham Hotspur Stadium setzen sich die Gäste des FC Liverpool am 17. Spieltag der Premier League mit 2:1 gegen die Gastgeber durch, wobei die Tore von Alexander Isak (56.) und Hugo Ekitike (66.) den Weg ebnen, ehe Richarlison (83.) für späte Spannung sorgt.

Die Anfangsphase ist von taktischem Abtasten geprägt, wobei die Gäste schnell die Kontrolle über den Ballbesitz übernehmen. Eine frühe Schrecksekunde gibt es für Arne Slots Truppe, als Hugo Ekitike behandelt werden muss, der Stürmer kann jedoch weitermachen.

Die erste nennenswerte Chance verzeichnen die "Reds", als Virgil Van Dijk einen Kopfball auf das Tor bringt, doch Guglielmo Vicario ist auf dem Posten.

Thomas Franks Elf versucht dagegenzuhalten, doch Randal Kolo Muani verfehlt per Kopf das Ziel und auch Rodrigo Bentancur setzt einen Schuss neben das Gehäuse.

Der Knackpunkt der ersten Hälfte ereignet sich in der 33. Minute: Nach Konsultation des Video-Schiedsrichters sieht Tottenhams Xavi Simons glatt Rot und schwächt sein Team damit frühzeitig. Trotz der Überzahl gelingt es Liverpool vor der Pause nicht, in Führung zu gehen, auch weil Florian Wirtz an Vicario scheitert, weshalb es torlos in die Kabinen geht.

Joker Isak trifft und muss verletzt raus

Zu Beginn des zweiten Durchgangs reagiert Arne Slot und bringt Alexander Isak für Conor Bradley. Dieser Wechsel erweist sich als Goldgriff: Nach Vorarbeit von Florian Wirtz erzielt der eingewechselte Isak die Führung für die Gäste (56.).

Das Spiel nimmt nun an Fahrt auf, doch das Schicksal meint es nicht gut mit dem Torschützen: Isak muss kurz darauf verletzt ausgewechselt werden; für ihn kommt Jeremie Frimpong.

Tottenham gibt sich trotz Unterzahl nicht auf und hadert mit dem Glück, als Kolo Muani nur die Latte trifft. Fast im Gegenzug erhöht Liverpool den Druck und kommt durch Hugo Ekitike, der eine Vorlage von Frimpong per Kopf verwertet, zum 0:2 (66.).

Hektik und Platzverweis im Finish

Thomas Frank versucht mit Wechseln noch einmal Impulse zu setzen und bringt unter anderem Joao Palhinha und Richarlison. Letzterer sorgt tatsächlich noch einmal für Hoffnung bei den heimischen Fans, als er in der Schlussphase den Anschlusstreffer erzielt (83.).

In den hektischen Schlussminuten kochen die Emotionen hoch: Tottenhams Cristian Romero sieht in der 90. Minute die Ampelkarte, sodass die Hausherren die Partie mit nur neun Mann beenden.

Liverpool bringt den knappen Vorsprung über die Zeit und sichert sich drei wichtige Punkte im Kampf um die internationalen Plätze.

Aus österreichischer Sicht verläuft der Abend ruhig, da Legionär Kevin Danso nicht im Kader von Tottenham Hotspur steht.