VfL Wolfsburg präsentiert neuen Cheftrainer

Der bisherige Interimstrainer wird befördert.

VfL Wolfsburg präsentiert neuen Cheftrainer
Daniel Bauer ist der neue Cheftrainer beim VfL Wolfsburg.

Der 43-Jährige übernahm bereits im November nach der Entlassung von Paul Simonis als Interimscoach der "Wölfe". In den sechs Spielen, die er bisher coachte, holte Wolfsburg drei Siege und zwei Unentschieden.

Nun wird Bauer für seine gute Arbeit befördert. VfL-Sport-Geschäftsführer Peter Christiansen sagt: "Daniel hat die Mannschaft erneut in einer schwierigen Phase übernommen und sie nicht nur stabilisiert, sondern Woche für Woche weiterentwickelt. Er hat es geschafft, eine starke Einheit zu formen und neues Leben in das Team zu bringen."

Bauer selbst freut sich auf die neue Aufgabe: "Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen des Vereins. Die Mannschaft hat in den vergangenen Wochen enorm gut gearbeitet und gezeigt, welches Potenzial in ihr steckt. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit meinem Trainerteam und den Spielern weiter an unserer Entwicklung zu arbeiten und alles für den VfL herauszuholen."

