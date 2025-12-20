-
Trotz Woltemade-Doppelpack: Newcastle verschenkt 2:0 vs. Chelsea
Gegen Chelsea geht Newcastle früh mit zwei Toren Vorsprung in Führung, diese hält aber nicht. Die Londoner kommen zurück und schaffen zumindest noch das Remis.
In der 17. Runde der Premier League trennen sich Newcastle United und der FC Chelsea mit 2:2.
Bereits in der 4. Spielminute gehen die Hausherren durch Nick Woltemade in Führung. Der Deutsche verwandelt einen Abpraller aus kurzer Distanz sicher zum 1:0.
In der 20. Minute ist es erneut der 23-jährige Deutsche, der eine Flanke von Anthony Gordon zum 2:0 über die Linie drückt und somit seinen siebten Saisontreffer erzielt.
Chelsea kommt zurück
In der 49. Minute verwandelt Reece James einen direkten Freistoß für die "Blues" und verkürzt auf 1:2.
Auch Joao Pedro darf sich in die Schützenliste eintragen. Der Brasilianer vernascht nach einem Abschlag von Robert Sanchez Malick Thiaw, läuft alleine auf Aaron Ramsdale zu und gleicht zum 2:2 aus (66.).
Durch die Punkteteilung steht der FC Chelsea weiterhin mit nun 29 Punkten auf dem 4. Platz, Newcastle hält bei 23 Zählern und rangiert weiterhin auf dem 11. Tabellenplatz.