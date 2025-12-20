Newcastle United Newcastle United NEW Chelsea FC Chelsea FC CFC
Endstand
2:2
2:0 , 0:2
  • Nick Woltemade
  • Nick Woltemade
  • Reece James
  • Joao Pedro
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Trotz Woltemade-Doppelpack: Newcastle verschenkt 2:0 vs. Chelsea

Gegen Chelsea geht Newcastle früh mit zwei Toren Vorsprung in Führung, diese hält aber nicht. Die Londoner kommen zurück und schaffen zumindest noch das Remis.

Trotz Woltemade-Doppelpack: Newcastle verschenkt 2:0 vs. Chelsea Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

In der 17. Runde der Premier League trennen sich Newcastle United und der FC Chelsea mit 2:2.

Bereits in der 4. Spielminute gehen die Hausherren durch Nick Woltemade in Führung. Der Deutsche verwandelt einen Abpraller aus kurzer Distanz sicher zum 1:0.

In der 20. Minute ist es erneut der 23-jährige Deutsche, der eine Flanke von Anthony Gordon zum 2:0 über die Linie drückt und somit seinen siebten Saisontreffer erzielt.

Chelsea kommt zurück

In der 49. Minute verwandelt Reece James einen direkten Freistoß für die "Blues" und verkürzt auf 1:2.

Auch Joao Pedro darf sich in die Schützenliste eintragen. Der Brasilianer vernascht nach einem Abschlag von Robert Sanchez Malick Thiaw, läuft alleine auf Aaron Ramsdale zu und gleicht zum 2:2 aus (66.).

Durch die Punkteteilung steht der FC Chelsea weiterhin mit nun 29 Punkten auf dem 4. Platz, Newcastle hält bei 23 Zählern und rangiert weiterhin auf dem 11. Tabellenplatz.

Mehr zum Thema

Vorzeitiger Guardiola-Abschied? ManCity hat einen Top-Kandidaten

Vorzeitiger Guardiola-Abschied? ManCity hat einen Top-Kandidaten

Premier League
3
KSC beendet Niederlagenserie in Bochum

KSC beendet Niederlagenserie in Bochum

International
Deutsche Bundesliga LIVE: Konferenz mit Stuttgart - Hoffenheim

Deutsche Bundesliga LIVE: Konferenz mit Stuttgart - Hoffenheim

Deutsche Bundesliga
Ex-Salzburger Adeyemi sorgt beim BVB für Aufregung

Ex-Salzburger Adeyemi sorgt beim BVB für Aufregung

Deutsche Bundesliga
12
Salzburgs Alajbegovic: "Leverkusen wird die Klausel aktivieren"

Salzburgs Alajbegovic: "Leverkusen wird die Klausel aktivieren"

Bundesliga
23
Bacher siegt mit Estoril im Österreicher-Duell gegen Grillitsch

Bacher siegt mit Estoril im Österreicher-Duell gegen Grillitsch

International
6
Inter scheitert in Supercoppa im Elfmeterschießen an Bologna

Inter scheitert in Supercoppa im Elfmeterschießen an Bologna

International
1
Kommentare

Kommentare

Premier League Fußball Fußball International England (Fußball) Newcastle United FC Chelsea Nick Woltemade Joao Pedro Reece James