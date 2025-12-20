Trotz Woltemade-Doppelpack: Newcastle verschenkt 2:0 vs. Chelsea

In der 17. Runde der Premier League trennen sich Newcastle United und der FC Chelsea mit 2:2.

Bereits in der 4. Spielminute gehen die Hausherren durch Nick Woltemade in Führung. Der Deutsche verwandelt einen Abpraller aus kurzer Distanz sicher zum 1:0.

In der 20. Minute ist es erneut der 23-jährige Deutsche, der eine Flanke von Anthony Gordon zum 2:0 über die Linie drückt und somit seinen siebten Saisontreffer erzielt.

Chelsea kommt zurück

In der 49. Minute verwandelt Reece James einen direkten Freistoß für die "Blues" und verkürzt auf 1:2.

Auch Joao Pedro darf sich in die Schützenliste eintragen. Der Brasilianer vernascht nach einem Abschlag von Robert Sanchez Malick Thiaw, läuft alleine auf Aaron Ramsdale zu und gleicht zum 2:2 aus (66.).



Durch die Punkteteilung steht der FC Chelsea weiterhin mit nun 29 Punkten auf dem 4. Platz, Newcastle hält bei 23 Zählern und rangiert weiterhin auf dem 11. Tabellenplatz.